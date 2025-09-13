Только треть членов ООН поддержали заявление Польши о российских дронах

РИА «Новости»: 46 членов ООН согласились с причастностью РФ к дронам в Польше

Польша не предоставила доказательств того, что упавшие на ее территории дроны принадлежали России. Ее заявление с обвинениями в адрес Москвы поддержали лишь 46 членов ООН, сообщило РИА «Новости» .

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий в штаб-квартире ООН зачитал заявление своей страны о случае с беспилотниками. Он возложил ответственность на Россию, не приведя доказательств, и назвал произошедшее эскалацией.

Заявление Польши поддержали 46 стран из 193, а также делегация Евросоюза. Среди них Украина, Грузия, США, Канада, Япония и Южная Корея.

Ранее американский президент Дональд Трамп, комментируя произошедшее в Польше, призвал не спешить с выводами о причастности России. Он настоял на проведении расследования. Республиканец также обратил внимание, что польские военные сами сбили подлетевшие к границе БПЛА, и они рухнули на их территории.