«Только ради вас». Стало известно, почему Шольц решился освободить Красикова

FT: Шольц освободил россиянина Красикова по личной просьбе Джо Байдена

Christoph Reichwein
Фото: Christoph Reichwein/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц решился освободить осужденного в Германии пожизненно россиянина, известного под именем Вадим Красиков, только после личной просьбы президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его данным, Шольц и Байден долго это обсуждали, и окончательное решение канцлер ФРГ принял во время поездки в Вашингтон.

«Я сделаю это ради вас», — сказал Шольц.

Ранее правительство Германии призналось, что решение включить Красикова в сделку далось нелегко.

Берлинский суд признал россиянина виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого Россия до этого неоднократно требовала выдать по обвинению в причастности к терроризму. Убийство произошло в 2019 году.

Красиков вернулся в Россию накануне. Его, как и остальных обменянных, встретил у трапа самолета лично президент Владимир Путин. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков немного раскрыл информацию об этом человеке.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

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