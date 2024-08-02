«Только ради вас». Стало известно, почему Шольц решился освободить Красикова
FT: Шольц освободил россиянина Красикова по личной просьбе Джо Байдена
Канцлер Германии Олаф Шольц решился освободить осужденного в Германии пожизненно россиянина, известного под именем Вадим Красиков, только после личной просьбы президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание Financial Times.
По его данным, Шольц и Байден долго это обсуждали, и окончательное решение канцлер ФРГ принял во время поездки в Вашингтон.
«Я сделаю это ради вас», — сказал Шольц.
Ранее правительство Германии призналось, что решение включить Красикова в сделку далось нелегко.
Берлинский суд признал россиянина виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого Россия до этого неоднократно требовала выдать по обвинению в причастности к терроризму. Убийство произошло в 2019 году.
Красиков вернулся в Россию накануне. Его, как и остальных обменянных, встретил у трапа самолета лично президент Владимир Путин. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков немного раскрыл информацию об этом человеке.