Песков рассказал о службе Красикова в группе «Альфа»

Песков: Красиков вместе с сотрудниками охраны президента служил в «Альфе»

Фото: РИА «Новости»

Вернувшийся в Россию в результате обмена заключенными Вадим Красиков ранее служил в элитной группе «Альфа» вместе с некоторыми другими сотрудниками президентской охраны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности, ранее служил в „Альфе“. Интересно, что там он служил вместе с некоторыми другими сотрудниками службы охраны президента. Друг друга они, естественно, вчера приветствовали, когда увиделись», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В четверг ФСБ объявила о возвращении восьми россиян, которые находились в заключении в ряде стран НАТО. Одним из них являлся Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.

Лично встретить соотечественников у самолета прибыл президент России Владимир Путин.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте