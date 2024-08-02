Песков рассказал о службе Красикова в группе «Альфа»

Вернувшийся в Россию в результате обмена заключенными Вадим Красиков ранее служил в элитной группе «Альфа» вместе с некоторыми другими сотрудниками президентской охраны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности, ранее служил в „Альфе“. Интересно, что там он служил вместе с некоторыми другими сотрудниками службы охраны президента. Друг друга они, естественно, вчера приветствовали, когда увиделись», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В четверг ФСБ объявила о возвращении восьми россиян, которые находились в заключении в ряде стран НАТО. Одним из них являлся Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.

Лично встретить соотечественников у самолета прибыл президент России Владимир Путин.