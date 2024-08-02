В Германии назвали освобождение россиянина Красикова сложным решением

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что сделка по обмену заключенными между Россией и Западом Берлину далась нелегко. Немецким властям пришлось освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговоренного в Германии к пожизненному заключению, сообщил Bild .

«Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и — в некоторых случаях — жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию», — заявил Хебештрайт.

По его словам, правительство Германии при этом руководствовалось своей «обязанностью защищать немецких граждан» и солидарностью с США.

Помимо этого, он подтвердил освобождение заключенных из России, а также помилованного в Белоруссии гражданина ФРГ Рико Кригера.

Если говорить о Красикове, то Высший суд Берлина признал его виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. При том, что защита россиянина заявляла о нехватке доказательств, а Россия отвергала обвинения в причастности к убийству госструктур. Что касается Хангошвили, то ранее Москва требовала у Германии его выдачи в связи с причастностью к терактам.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с возвращением на Родину, пообещав вернувшимся после обмена гражданам, связанным с военной службой, вручить госнаграды.