Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал перемирие в зоне спецоперации единственным условием для мирных переговоров с Россией. Его процитировала газета Tagesspiegel .

«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить [о перемирии], то, по крайней мере, оружие должно замолчать», — сообщил Мерц на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене.

По его мнению, пока боевые действия продолжаются, переговоры не имеют смысла. В то же время немецкий канцлер добавил, что готов к диалогу с Россией.

Буквально за несколько дней до этого Мерц заявил, что возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным «практически невозможно». Правда, тогда речь шла об обсуждении энергетического сотрудничества. Мерц счел его возобновление нереальным по крайней мере до окончания боевых действий на Украине.

Профессор Колумбийского университета и директор Института устойчивого развития Джеффри Сакс раскритиковал позицию канцлера Германии.