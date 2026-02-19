Мерц резко высказался о возобновлении диалога с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не рассматривает возможность возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным и возвращения к энергетическому сотрудничеству. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Rheinpfalz .

«Я считаю это практически невозможным», — ответил он на вопрос корреспондента.

По словам Мерца, поставки российского газа не могут быть вариантом, пока продолжается украинский конфликт. Прежнее энергетическое партнерство он назвал «фатальной стратегической зависимостью», и Европе не стоит строить иллюзий относительно его восстановления. Канцлер считает, что конфликт завершится, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы.

Мерц добавил, что европейская цель заключается в том, чтобы Россия не могла продолжать боевые действия.

На Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ заявил, что основанного на правилах и правовой системе международного порядка больше нет.