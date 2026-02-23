Канцлер Германии Фридрих Мерц должен восстановить прямой диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине. К этому призвал профессор Колумбийского университета и директор Института устойчивого развития Джеффри Сакс в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену .

Сакс раскритиковал тезис европейского политика о недоверии к президенту России.

«Если Мерц, вступая в должность канцлера, сразу заявляет, что Путину нельзя доверять, это свидетельствует либо о базовом незнании ключевых событий последних 25 лет, либо о сознательном игнорировании этих фактов. Хочется надеяться, что речь идет о втором», — заявил он.

По мнению профессора, после вступления в должность Мерцу следовало безотлагательно наладить контакт с Москвой. В ответ Дизен отметил, что на практике Берлин выразил противоположное мнение.

«Сегодня именно из Германии звучит одна из самых опасных риторик. Более того Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности фактически осудил попытки Орбана вести переговоры и с Зеленским, и с Путиным», — заключил Дизен.

Ранее Мерц заявил, что Берлин не рассматривает возможность возобновления диалога с президентом России и возвращения к энергетическому сотрудничеству.