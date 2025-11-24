По ее словам, Андрей жил на Бали большее года — он не был туристом. Информация о том, что мужчина умер из-за укуса змеи, оказалась недостоверной.

«Андрея никто не кусал, у него не было укусов. При первичном осмотре врачи смогли установить причину состояния: сильная затоксиненность крови, но взять кровь на анализ было возможно только первые три часа, так как после его отправили на диализ», — отметила подруга.

Она добавила, что врачи предположили самое банальное: алкоголь и наркотики. С самого утра 22 ноября у Андрея резко взлетели все показатели крови, организм перестал воспринимать вазопрессоры.

«Все органы один за другим начали отказывать. Вечером, примерно в 16:30, у Андрея остановилось сердце, полчаса врачи качали его, но в 17:04 оно полностью остановилось. Сердце не выдержало нагрузки, так как на фоне показателей началась тахикардия, несовместимая с жизнью», — добавила подруга покойного.

По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти россиянина стал паленый алкоголь — суррогатный балийский арак.