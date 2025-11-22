Российский турист скончался на Бали из-за укуса ядовитой змеи

Туриста из Тамбова, отдыхавшего на Бали, укусила ядовитая змея. Он проигнорировал это, а после впал в кому и умер, сообщил Telegram-канал Mash .

Больше месяца назад, 14 октября, 32-летний мужчина почувствовал недомогание, однако посчитал плохое самочувствие временным и не придал ему значения.

«Девятнадцатого числа звонил подруге и дышал в трубку — говорить уже не мог. По дороге в больницу перестал узнавать близких, стал задыхаться, а в госпитале впал в кому», — сообщили в публикации.

В крайне тяжелом состоянии турист провел месяц на аппарате ИВЛ. Несмотря на все старания медиков, спасти его не удалось.

При этом врачи не сразу поняли, что пациента укусила змея. Сперва они подумали, что турист попросту отравился алкоголем. След от укуса на руке мужчины обнаружили уже позднее.

Брату тамбовчанина выставили счет за лечение на 10 миллионов рублей.

Ранее в Малайзии двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы. Во время купания ребенок получил серьезный ожог, из-за которого начались осложнения. Усилия специалистов оказались тщетными.