Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь дипломату из Казахстана

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко после возвращения дипломата из Польши

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко за помощь в освобождении дипломата. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Во время недавнего телефонного разговора с Лукашенко Токаев поблагодарил его за сотрудничество двух стран в сложной ситуации.

«Глава государства также считает уместным выразить признательность Президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата», — отметила пресс-служба.

Ранее в рамках обмена по формуле «пять на пять» на границе между Польшей и Белоруссией домой вернулся помощник военного атташе Казахстана. Польские власти задерживали его по подозрению в шпионаже, но затем сняли все обвинения.

Кроме того, Токаев планирует направить письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску.