Токаев отказался от совместной конференции с Шольцем

Совместную пресс-конференцию немецкого канцлера Олафа Шольца и казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева отменили по инициативе Казахстана. Об этом сообщило агентство DPA .

По данным журналистов, мероприятие сорвалось незадолго до его начала.Что стало причиной, власти страны не сообщили. В итоге немецкий политик вышел к журналистам в одиночестве. Когда канцлера спросили, не расстроен ли он из-за произошедшего, тот уклонился от ответа.

Ранее журналисты Bloomberg заявили, что Олаф Шольц прибыл в Центральную Азию для поисков решения проблемы нехватки рабочей силы в Германии. Также целью поездки стало укрепление международных связей в сферах промышленности, безопасности и обороны.

Свое турне политик начал с Узбекистана. Там на площади Регистан в Самарканде его встретил президент республики Шавкат Мирзиеев. Он устроил немецкому гостю экскурсию по городу. В понедельник Шольц прилетел в Астану.