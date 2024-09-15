Шольц начал турне в страны Центральной Азии с Узбекистана

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан. На площади Регистан в Самарканде его встретил президент республики Шавкат Мирзиеев. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Мирзиеев устроил гостю экскурсию по площади, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, показал внутреннее устройство медресе Мирзо Улугбека, а также другие уникальные исторические здания города.

В ходе беседы стороны отметили, что Самарканд как одна из древнейших колыбелей мировой цивилизации становится важным международным деловым и туристическим центром.

Узбекистан стал первой точкой канцлера Германии Олафа Шольца в его турне. Оттуда он отправится в Казахстан для участия в саммите стран Центральной Азии в формате «5+1», на который также приедут президенты Киргизии, Туркмении и Таджикистана.

В конце сентября прошлого года лидеры пяти стран Центральной Азии прилетали в Берлин. Визит гостей канцлер Германии Шольц назвал особенным событием и отметил, что договорился о новой встрече в таком же формате.