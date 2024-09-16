Шольц решил найти дешевую рабочую силу в Центральной Азии

Канцлер Олаф Шольц прибыл в Центральную Азию, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы в Германии, сообщило агентство Bloomberg. В немецком правительстве целью поездки назвали также укрепление международных связей в сферах промышленности, энергетики, безопасности и обороны.
В правительстве ФРГ добавили, что миграционное соглашение с Узбекистаном поможет Германии привлечь квалифицированных работников. Там уточнили, что «еще предстоит увидеть, насколько это поможет решить проблему постоянной нехватки» рабочей силы.
Аналогичное соглашение на прошлой неделе Германия подписала с Кенией. Шольц тогда заявил, что молодые кенийские специалисты смогут перебраться в Германию для работы или обучения.
Глава немецкого правительства прибыл в Узбекистан 15 сентября. Там он встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым — главы государств осмотрели достопримечательности Самарканда, после чего провели официальные переговоры.
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