Токаев обратился к Трампу на фоне повышения пошлин

Токаев в ответ на повышение Трампом пошлин высказался за продолжение диалога

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо американскому коллеге Дональду Трампу и высказался по вопросу введения в США пошлин на импорт казахстанских товаров. Об этом сообщила пресс-служба лидера.

«Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей», — рассказали представители Токаева.

Президент Казахстана также заявил, что уверен в достижении компромисса по этому вопросу и напомнил о готовности страны к конструктивному диалогу с США.

Ранее Трамп подписал указ об увеличении пошлин на импорт из нескольких десятков стран. С базовых 10% ставки для 57 стран выросли в несколько раз. Кроме того, после саммита БРИКС американский лидер пригрозил, что увеличит пошлины для всех стран, которые поддерживают политику объединения.