Токаев анонсировал начало новой эры в истории Казахстана

Токаев: в Казахстане начинается новая эра с момента обновления Конституции

Вступление в силу обновленной Конституции Казахстана ознаменовало собой перестройку политической системы республики, в истории которой началась новая эра. Об этом в обращении к соотечественникам заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

«Мы выходим на путь поступательного прогресса, масштабной модернизации, экономических и политических реформ. Этот день знаменует трансформацию ключевых институтов гражданского общества и государства, кардинальную перестройку политической системы», — заявил он.

Токаев подчеркнул, что на референдуме по Основному закону 15 марта народ сделал судьбоносный выбор, определив горизонты развития на десятки лет вперед.

«Сплотившись в нерушимый монолит, мы построим справедливый Казахстан — государство всестороннего развития и равных возможностей для всех граждан без исключения», — заключил президент.

Ранее Токаев объявил об отказе от суперпрезидентской формы правления в Казахстане.