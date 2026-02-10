Токаев объявил об отказе от суперпрезидентской формы правления в Казахстане

Казахстан окончательно переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской республике. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, сообщило издание «Казахстанская правда» .

Глава государства подчеркнул, что предлагаемые изменения естественным образом продолжают политические реформы последних лет.

По его словам, нормы проекта новой Конституции закрепляют концепцию «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

«Убежден, принятие новой Конституции придаст мощный импульс развитию Казахстана, будет содействовать реализации потенциала каждого гражданина. В любом случае окончательное решение по этому вопросу будет принято на общенациональном референдуме», — заявил Токаев.

Политик также отметил, что принцип «не человек для государства, а государство для человека» в проекте обрел более осязаемые очертания.

Ранее в проекте Конституции Казахстана изменили формулировку об использовании русского языка.