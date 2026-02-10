Токаев объявил об отказе от суперпрезидентской формы правления в Казахстане
Казахстан окончательно переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской республике. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, сообщило издание «Казахстанская правда».
Глава государства подчеркнул, что предлагаемые изменения естественным образом продолжают политические реформы последних лет.
По его словам, нормы проекта новой Конституции закрепляют концепцию «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».
«Убежден, принятие новой Конституции придаст мощный импульс развитию Казахстана, будет содействовать реализации потенциала каждого гражданина. В любом случае окончательное решение по этому вопросу будет принято на общенациональном референдуме», — заявил Токаев.
Политик также отметил, что принцип «не человек для государства, а государство для человека» в проекте обрел более осязаемые очертания.
Ранее в проекте Конституции Казахстана изменили формулировку об использовании русского языка.