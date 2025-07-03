Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана после задержания россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой по ситуации с задержанными в Баку россиянами. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«С глубокой обеспокоенностью узнала о задержании правоохранительными органами Азербайджанской Республики 13 граждан Российской Федерации», — указала она.

В обращении к представителю Баку Москалькова подчеркнула, что в отношении россиян демонстративно применяли чрезмерную физическую силу.

Она отметила, что особую обеспокоенность вызвало состояние главного редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, страдающего диабетом и лишенного медицинской помощи. В связи с этим омбудсмен попросила Алиеву взять ситуацию под личный контроль.

Москалькова выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с азербайджанским коллегой, которое будет основано на взаимопонимании и уважении прав человека.

Силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» 30 июня. МВД республики заявило о задержании семи человек. В четверг пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан», у которых есть местное гражданство, отпустили под подписку о невыезде.