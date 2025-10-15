«Точка невозврата». Трампа предупредили о рисках перед встречей с Зеленским

Передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk может стать точкой невозврата в отношениях США и России. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Это самая серьезная красная линия, а там уже только точка невозврата», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что ракеты Tomahawk способны нести ядерный заряд, и этот факт резко повышает градус эскалации конфликта.

По словам Дэвиса, администрация президента Трампа осознает все риски такой поставки. Американские военные понимают, что украинские силы не смогут самостоятельно использовать эти комплексы.

«По большому счету, мы сами вступим в войну, а этого никто не хочет», — заявил подполковник.

Эксперт считает этот вопрос ключевым на предстоящей встрече Зеленского и Трампа. По его мнению, передача таких ракет автоматически втянет Вашингтон в прямой конфликт с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским коллегой Хавьером Милеем заявил, что Соединенные Штаты располагают большим запасом ракет Tomahawk. Он выразил готовность к поставкам, в том числе, в Аргентину.