Тяжелые бомбардировщики США отправились в тренировочный полет над Финляндией

Минобороны Финляндии заявило о тренировочном полете двух американских B-52

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

В воздушном пространстве Финляндии выполнили тренировочный полет два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress. Об этом сообщила пресс-служба финского Минобороны.

«Два американских бомбардировщика пролетели в воздушном пространстве Финляндии во время учебных мероприятий в воскресенье, 21 июля», — указали в ведомстве.

Военные уточнили, что в небо также подняли два американских самолета-заправщика KC-135 и один самолет-заправщик KC-46. Они взяли курс из Норвегии на юг над Лапландией.

В российском Минобороны днем 21 июля сообщили, что на перехват бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые летели над Баренцевым морем, отправили истребители МиГ-29 и МиГ-31. При их приближении В-52Н сменили курс, удалились от государственной границы и развернулись.

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