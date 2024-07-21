Российские МиГ-29 и МиГ-31 отправили на перехват американских бомбардировщиков

Над акваторией Баренцева моря российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе России групповую цель. Для перехвата направили истребители МиГ-29 и МиГ-31, сообщили в Минобороны.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — подчеркнули в ведомстве.

Американские бомбардировщики изменили курс полета при приближении российских истребителей, удалились от них и развернулись.

МиГ-29 и МиГ-31 вернулись на аэродромы базирования, не допустив нарушения государственной границы России.

В Минобороны подчеркнули, что полет экипажи выполняли в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Все меры безопасности летчики соблюли.

В конце июня российский Су-27 успешно перехватил датский F-16 над Балтийским морем. Он выполнил боковое сближение с нарушителем границы и вынудил его изменить курс.