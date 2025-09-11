«Тянут дохлого кота». В Крыму назвали тупиком идею Макрона об Украине

Идея французского лидера Эммануэля Макрона ввести иностранный контингент на Украину — тупиковая. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости» .

«Макрон и ему подобные тянут на переговоры заранее непроходные условия. В простонародье это называется тянуть дохлого кота», — сказал он.

По словам Константинова, лидеры западных стран специально выдвинули это предложение, чтобы загнать переговоры России и Украины в тупик.

«Это их главная задача. Россия говорит, что этого не будет, а они в ответ — сколько стран готовы поехать, там-то и там-то они будут дислоцироваться и так далее», — объяснил глава крымского парламента.

Он отметил, что иностранные военные точно не помогут достичь мирного соглашения.

Ранее Макрон заявил, что 26 государств пообещали разместить на украинской территории силы сдерживания в случае прекращения огня. Российский лидер Владимир Путин назвал это бессмысленным. По его словам, Россия посчитает любые войска на Украине законными целями для поражения.