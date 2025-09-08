Идею отправки европейских военных на Украину в качестве гаранта безопасности вряд ли реализуют, потому что ни одно из государств не заинтересовано в прямом конфликте с Россией. Об этом заявил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер в беседе с РИА «Новости» .

До этого в Париже встретились участники «коалиции желающих» под руководством британского премьера Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона. Президент Франции после завершения мероприятия заявил, что 26 стран обязались после прекращения огня разместить на Украине силы сдерживания.

«Гарантии безопасности обеспечиваются не соглашениями, а военной мощью, технологиями и финансами, то есть сдерживанием. Поэтому обещания, данные Киеву, не могут быть четкими и однозначными», — прокомментировал это Энгин Озер.

Он отметил, что, даже если введут прекращение огня, страны Европы все равно не направят войска на Украину. По мнению эксперта, общественное мнение в европейских странах не готово к противостоянию с Россией.

Ранее итальянская газета L’Antidiplomatico сообщила, что российский лидер Владимир Путин спутал карты странам «коалиции желающих». Президент дал понять, что размещение армии Запада на Украине недопустимо.