Тимошенко обрушилась с критикой на киевский режим | 360°

26 апреля 2024, 14:31
Тимошенко обрушилась с критикой на киевский режим
Тимошенко раскритиковала запрет на консульские услуги для украинцев
Решение властей Украины приостановить консульские услуги для находящихся за границей украинцев призывного возраста является незаконным. Об этом во время выступления в Верховной раде сказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
По ее словам, в консульствах страны по всему миру уже начался хаос из-за указа. В правах оказались ограничены не подпадающие под мобилизацию молодые люди, раненые военные, многодетные отцы и люди с инвалидностью.
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«Они не могут получить паспорт Украины. Если государство так к ним относится, то они просто получат гражданство страны и забудут о своей родине», — заявила политик.
Тимошенко назвала ограничение консульских услуг незаконным решением.
«Это хаос, некомпетентность, непрофессионализм и беда для людей. Но подчеркиваю, что военнообязанные украинцу призывного возраста должны пойти в ряды ВСУ», — добавила она.
Ранее кабмин Украины запретил выдавать за рубежом заграничные паспорта военнообязанным гражданам страны.
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