Тимошенко обрушилась с критикой на киевский режим | 360°

Мир 26 апреля 2024, 14:31 Тимошенко обрушилась с критикой на киевский режим Тимошенко раскритиковала запрет на консульские услуги для украинцев Evgen Kotenko / Global Look Press

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Решение властей Украины приостановить консульские услуги для находящихся за границей украинцев призывного возраста является незаконным. Об этом во время выступления в Верховной раде сказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, в консульствах страны по всему миру уже начался хаос из-за указа. В правах оказались ограничены не подпадающие под мобилизацию молодые люди, раненые военные, многодетные отцы и люди с инвалидностью.

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«Они не могут получить паспорт Украины. Если государство так к ним относится, то они просто получат гражданство страны и забудут о своей родине», — заявила политик.

Тимошенко назвала ограничение консульских услуг незаконным решением.

«Это хаос, некомпетентность, непрофессионализм и беда для людей. Но подчеркиваю, что военнообязанные украинцу призывного возраста должны пойти в ряды ВСУ», — добавила она.

Ранее кабмин Украины запретил выдавать за рубежом заграничные паспорта военнообязанным гражданам страны.