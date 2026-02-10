Тимати оказался в новом санкционном списке ЕС
ЕС внесет в санкционный список главу FIDE Дворковича и рэпера Тимати
Глава международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и российский рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) станут фигурантами нового санкционного списка Евросоюза. Об этом со ссылкой на внутренние документы сообщило издание EUobserver.
Журналисты уточнили, что руководство Евросоюза заканчивает оформление нового санкционного пакета, чтобы принять его до конца февраля.
В новый список физических лиц войдут 29 человек. Среди кандидатов также оказались президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, директор петербургского музея Эрмитаж Михаил Пиотровский, руководитель федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и генеральный директор Драматического театра Мариуполя Игорь Солонин.
После введения ограничений всем фигурантам санкционного списка закроют въезд на территорию Евросоюза, а также заморозят все активы.
В конце января Европейский Союз ввел санкции против российских журналистов Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева, телеведущих Екатерины Андреевой и Марины, артиста Балета Сергея Полунина и рэпера Жигана (настоящее имя Роман Чумаков).
Комментируя решение Евросоюза журналист Павел Зарубин признался, что единственное место в Европе, которое его интересует — это Гренландия. Он не исключил, что для поездки на остров ему скорее понадобится виза США, а не разрешение Брюсселя.