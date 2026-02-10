Тимати оказался в новом санкционном списке ЕС

ЕС внесет в санкционный список главу FIDE Дворковича и рэпера Тимати

Глава международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и российский рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) станут фигурантами нового санкционного списка Евросоюза. Об этом со ссылкой на внутренние документы сообщило издание EUobserver .

Журналисты уточнили, что руководство Евросоюза заканчивает оформление нового санкционного пакета, чтобы принять его до конца февраля.

В новый список физических лиц войдут 29 человек. Среди кандидатов также оказались президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, директор петербургского музея Эрмитаж Михаил Пиотровский, руководитель федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и генеральный директор Драматического театра Мариуполя Игорь Солонин.

После введения ограничений всем фигурантам санкционного списка закроют въезд на территорию Евросоюза, а также заморозят все активы.

В конце января Европейский Союз ввел санкции против российских журналистов Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева, телеведущих Екатерины Андреевой и Марины, артиста Балета Сергея Полунина и рэпера Жигана (настоящее имя Роман Чумаков).

Комментируя решение Евросоюза журналист Павел Зарубин признался, что единственное место в Европе, которое его интересует — это Гренландия. Он не исключил, что для поездки на остров ему скорее понадобится виза США, а не разрешение Брюсселя.