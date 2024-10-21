Тигр разорвал на части фермера в Индии и навлек на себя гнев его односельчан
Тигр растерзал местного жителя в заповеднике Пенч в штате Мадхья-Прадеш в Индии и вызвал гнев его односельчан. Об этом сообщила газета The Times of India.
Зверь напал на фермера, когда тот шел на свои угодья. На следующий день соседи нашли только части тела мужчины.
За последние четыре года он стал уже 11-й жертвой нападения тигров. Местные жители критикуют руководство заповедника, которое, по их мнению, ничего не делает, чтобы защитить людей от хищников. Во время акции протеста они разбили машину, принадлежавшую заповеднику.
В сентябре похожий случай произошел в другом индийском штате, Уттар-Прадеш. Тигр напал на фермера, собиравшего дрова, утащил его в лес и съел. Однако власти лесного хозяйства, где произошло нападение, обвинили родственников погибшего в том, что они якобы сфальсифицировали историю ради компенсации.