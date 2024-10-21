Тигр разорвал на части фермера в Индии и навлек на себя гнев его односельчан

Тигр растерзал местного жителя в заповеднике Пенч в штате Мадхья-Прадеш в Индии и вызвал гнев его односельчан. Об этом сообщила газета The Times of India .

Зверь напал на фермера, когда тот шел на свои угодья. На следующий день соседи нашли только части тела мужчины.

За последние четыре года он стал уже 11-й жертвой нападения тигров. Местные жители критикуют руководство заповедника, которое, по их мнению, ничего не делает, чтобы защитить людей от хищников. Во время акции протеста они разбили машину, принадлежавшую заповеднику.

В сентябре похожий случай произошел в другом индийском штате, Уттар-Прадеш. Тигр напал на фермера, собиравшего дрова, утащил его в лес и съел. Однако власти лесного хозяйства, где произошло нападение, обвинили родственников погибшего в том, что они якобы сфальсифицировали историю ради компенсации.