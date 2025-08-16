The Guardian проигнорировала саммит Путина и Трампа на Аляске

The Guardian не разместила новости о саммите на Аляске на главной странице

Одна из ведущих британских газет — The Guardian — проигнорировала прошедший накануне на Аляске саммит российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. На главной странице десктопной версии издания нет материалов на эту тему.

Также на главной странице сайта не отображаются новости об украинском кризисе.

Ранее стало известно, что в освещении встречи президентов России и США в Анкоридже принимали участие больше 700 журналистов со всего мира. Мест в отелях хватило не всем.

Представителей российской прессы разместили в спортивном центре университета Аляски, условия в котором были не самыми комфортными.