Yle: финская таможня предложила открыть хотя бы один погранпереход с Россией

Финские таможенники выразили недовольство закрытием границы с Россией, что привело к дополнительным расходам на сумму более полумиллиона евро ежемесячно. Об этом сообщила местная телекомпания Yle .

«Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы — прим. ред.). Терпение персонала не бесконечно», — заявил глава таможенной службы Сами Ракшит.

Таможенная служба Финляндии каждый месяц несет дополнительные расходы, связанные с закрытием финско-российской границы. Они составляют около 450 тысяч евро (более 40 миллионов рублей).

При этом ведомство каждый месяц тратит от 150 000 до 200 000 евро на суточные и командировочные расходы сотрудников, часть которых перевели с погранпунктов на восточной границе на усиление в порты и аэропорты.

Некоторые из таможенников работают в удаленном формате. В частности, оформляют таможенные декларации.

По словам главного доверенного лица профсоюза таможенников Яри Ниеминена, финскому правительству стоило бы рассмотреть вопрос открытия одного из пограничных переходов.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией в ноябре 2023 года, объявив это временной мерой.

В конце апреля российские пограничники задержали пятерых иностранцев в Ленобласти, когда они попытались пересечь границу с Финляндией в обход КПП.