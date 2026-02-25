Трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта

Новый раунд переговоров с участием России, США и Украины пройдет в начале марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Встреча перенесена. Новое место проведения пока не определено, стороны продолжают консультации», — сообщил собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности проведения очередного трехстороннего совещания в Женеве в последние дни текущего месяца. Он также сообщил о встрече между представителями Украины и США 26 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал цель новой встречи с Украиной и США. По его мнению, переговоры будут иметь смысл только для финализации договоренностей.