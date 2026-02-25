Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о новом раунде переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом и обсудил подготовку двусторонней встречи, а также новый раунд переговоров. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

Лидеры двух стран обсудили вопросы, над которыми представители Украины и США должны будут работать на двусторонней встрече в Женеве 26 февраля. Также Зеленский обсудил с лидером Соединенных штатов подготовку к следующему взаимодействию в трехстороннем формате в первых числах марта.

«Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом. На звонке также присутствовали представители Президента Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер», — сообщил Зеленский.

Украина рассчитывает, что эта встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. По словам президента страны, Трамп поддержал именно такую последовательность шагов.