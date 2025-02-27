Политик Филиппо обратился к Трампу и Маску после ареста Джеорджеску в Румынии

Президенту США Дональду Трампу и главе департамента государственной эффективности (DOGE) Илону Маску нужно обратить внимание на задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску. Об этом в соцсети X сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Предупреждение Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и Илону Маску. Под давлением Европейского Союза румынский кандидат в президенты был арестован полицией, чтобы помешать ему баллотироваться на выборах», — написал он.

По словам политика, на Румынию обрушивается «темная ночь евроглобалистской тирании», поэтому всем европейским народам нужно выйти из ЕС.

Кандидата в президенты Кэлина Джорджеску задержали накануне. Его заподозрили в создании «фашистской организации» и незаконном финансировании избирательной кампании.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон запланировал госпереворот, чтобы баллотироваться на третий президентский срок.