Кандидата в президенты Румынии заподозрили в причастности к фашистским организациям

В Румынии задержали и отправили на допрос кандидата в президенты Джорджеску

Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали и отправили на допрос. Об этом сообщило агентство Agerpres со ссылкой на источники.

После задержания политика группа парламентариев «Альянса за объединение румын», который поддерживает его кандидатуру на выборах, заявила, что во главе с лидером этой партии Джордже Симионом отправится в генпрокуратуру и потребует объяснений. Сейчас вокруг здания ведомства находятся жандармы.

Прокуроры и полицейские провели около 40 обысков в пяти румынских уездах в рамках уголовного дела о действиях против конституционного порядка и ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании.

По данным агентства Mediafax, Джорджеску получит статус подозреваемого в этом деле.

«По данным источников, Джорджеску подозревается в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании», — сообщило издание.

Официальных заявлений по этому поводу пока не было. Известно, что машину Джорджеску остановили сотрудники полиции — он собирался подать документы для регистрации в качестве кандидата в президенты в рамках повторного проведения выборов.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об уходе в отставку. Срок его полномочий истек 21 декабря, но с того момента он продолжал исполнять обязанности главы государства.