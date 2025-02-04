Макрона заподозрили в подготовке переворота ради третьего президентского срока

Эммануэль Макрон запланировал государственный переворот, чтобы баллотироваться на третий президентский срок. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так политик прокомментировал решение Макрона выдвинуть на пост председателя Конституционного совета своего Ришара Феррана.

Филиппо считает, что это назначение «своих» людей поможет нынешнему президенту Франции «попробовать идею баллотироваться на третий срок».

«Его назначение не случайно. Макрон готовит государственный переворот», — заявил лидер партии «Патриоты».

Ранее Флориан Филиппо сказал, что план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений против президента США Дональда Трампа угрожает сельскому хозяйству Франции, и назвал эту инициативу «полным безумием».