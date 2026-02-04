Тело сына Каддафи передали семье

Семье убитого сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи — передали его тело для захоронения. Об этом сообщил ливийский телеканал Libya al-Ahrar .

Останки получил клан Каддафи в городе Эз-Зинта, где убили политика.

Член Высшего госсовета Ливии Халифа аз-Зувейб сообщил РИА «Новости», что похороны пройдут в Сирте — на родине племени Каддафа.

Портал Abaad News сообщал, что Сейф аль-Ислам мог погибнуть во время вооруженных столкновений к югу от Триполи, в районе Аль-Хаммада.

В ноябре 2025 года Ливанский суд решил освободить из-под стражи четвертого сына Каддафи — Ганнибала, который находился в заключении с 2015 года.