Ливанский суд решил освободить из-под стражи третьего сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала, который находился в заключении с 2015 года. Об этом сообщило издание The Libya Observer со ссылкой на сообщение Правительство национального единства.

«ПНЕ подтвердило освобождение Ганнибала Каддафи ливанскими властями, отмену запрета на въезд и залог», — говорится в материале.

Аннулированный залог составлял 11 миллионов долларов (более 895 миллионов рублей).

В ПНЕ отметили, что освобождение Ганнибала — результат дипломатических усилий Ливии, власти которой изначально стремились защитить своего гражданина и урегулировать дело в правовых и гуманитарных рамках.

Сына Каддафи освободили через несколько дней после того, как Ливан посетила ливийская делегация, которую возглавлял госминистр по коммуникациям и политическим вопросам Валид Аль-Лафи.

В 2015 году Ганнибал пропал в Сирии, где находился в политическом изгнании. Сына Каддафи похитили члены группировки «Амал», передавшие его ливанским властям, которые и арестовали его по делу об исчезновении ливанского имама Мусы ас-Садра в 1978 году. Расследование еще ведется.

Муаммара Каддафи жестоко убили в феврале 2011 года, но его гибель принесла Ливии не свободу и процветание, а хаос и разруху.