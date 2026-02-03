Abaad News: сын Каддафи мог погибнуть в столкновении к югу от Триполи

Сын бывшего лидера Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи мог погибнуть во время вооруженных действий к югу от Триполи. Об этом сообщил портал Abaad News .

«Сейф аль-Ислам Каддафи погиб в ходе вооруженных столкновений, произошедших в районе Аль-Хаммада», — сказано в сообщении.

По данным издания, советник сына Каддафи подтвердил его гибель.

Младший сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Хамис погиб в октябре 2012 года. Он принимал участие в боях в районе города Бени-Валид. Годом ранее Муамара Каддафи и его сына Мутассима тайно похоронили в пустыне. Вопреки завещанию бывшего ливийского лидера, похороны состоялись в тайном месте.

В ноябре 2025 года Ливанский суд решил освободить из-под стражи четвертого сына Каддафи — Ганнибала, который находился в заключении с 2015 года.