Тело россиянки нашли в отеле в Аланье

Путешественница из России умерла в отеле в Аланье. Началось расследование для установления причин гибели туристки, сообщил сайт Gerçek Alanya.
«Сотрудники отеля в районе Окурджалар обнаружили 49-летнюю россиянку лежащей неподвижно на полу ее комнаты», — заявили авторы материала.
Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. Судмедэкспертиза сочла ее гибель подозрительной.
Ранее в Турции пропала россиянка Маргарита Караджу. Тело женщины нашли в районе Бозтепе в ореховой роще. Похороны состоялись в провинции Орду, траурную церемонию посетили родственники Маргариты из России и Турции.
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