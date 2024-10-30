Тело россиянки нашли в отеле в Аланье

Gerçek Alanya: в турецком отеле умерла туристка из России

Путешественница из России умерла в отеле в Аланье. Началось расследование для установления причин гибели туристки, сообщил сайт Gerçek Alanya .

«Сотрудники отеля в районе Окурджалар обнаружили 49-летнюю россиянку лежащей неподвижно на полу ее комнаты», — заявили авторы материала.

Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. Судмедэкспертиза сочла ее гибель подозрительной.

Ранее в Турции пропала россиянка Маргарита Караджу. Тело женщины нашли в районе Бозтепе в ореховой роще. Похороны состоялись в провинции Орду, траурную церемонию посетили родственники Маргариты из России и Турции.