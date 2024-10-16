Тело пропавшей неделю назад россиянки Маргариты Караджа обнаружили на севере Турции в провинции Орду. Власти начали расследование, сообщила местная газета Orducu.
Издание указало, что тревогу забили родственники 57-летней россиянки, когда она не вернулась домой в районе Алтынорду. Полиция начала масштабные поиски пропавшей женщины.
«Во вторник в 15:00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе в ореховой роще», — уточнили журналисты.
Тело женщины направили на экспертизу, полиция начала расследование происшествия.
В Индонезии поиски россиянки Александры Мордовиной не увенчались успехом. Женщину искали два месяца. Родственники хотят признать ее пропавшей без вести.
Тело пропавшей россиянки обнаружили в Турции
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