Тело пропавшей россиянки обнаружили в Турции

Orducu: в турецкой провинции Орду нашли тело пропавшей неделю назад россиянки

Тело пропавшей неделю назад россиянки Маргариты Караджа обнаружили на севере Турции в провинции Орду. Власти начали расследование, сообщила местная газета Orducu .

Издание указало, что тревогу забили родственники 57-летней россиянки, когда она не вернулась домой в районе Алтынорду. Полиция начала масштабные поиски пропавшей женщины.

«Во вторник в 15:00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе в ореховой роще», — уточнили журналисты.

Тело женщины направили на экспертизу, полиция начала расследование происшествия.

В Индонезии поиски россиянки Александры Мордовиной не увенчались успехом. Женщину искали два месяца. Родственники хотят признать ее пропавшей без вести.