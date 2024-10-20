Погибшую в Турции россиянку Караджу похоронили в провинции Орду

Россиянку Маргариту Караджу, тело которой обнаружили на севере Турции, похоронили в провинции Орду. Об этом сообщило местное издание OrduGazete.
Траурное мероприятие состоялась на кладбище поселка Хатипли. На похороны прибыли родственники покойной из России и Турции.
В церемонии принял участие протестантский пастор Том Скотт, он прочитал молитву.
Россиянка пропала около недели назад, позже удалось найти ее тело. Тревогу забили родственники 57-летней женщины, когда та не вернулась домой. Полиция обнаружила погибшую россиянку в районе Бозтепе в ореховой роще. После этого тело направили на экспертизу.
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