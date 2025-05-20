Телеведущая в США прервала прямой эфир, чтобы отчитать Трампа

Президент США Дональд Трамп поступил неправильно, приняв от Катара роскошный самолет Boeing 747-8. Ему придется расплатиться за подарок, заявила американская телеведущая Эрин Бернетт. Об этом сообщило издание The Mirror .

Бернетт прервала прямой эфир CNN, чтобы обрушиться на Трампа за подаренный Катаром «дворец в небе» стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США объяснил, что глупо отказываться от бесплатного самолета, но телеведущая заявила, что такие подношения неуместны.

«Давайте будем честны, президент Соединенных Штатов не имеет права принимать самолет для чего бы то ни было и от кого бы то ни было. Это не политика. <…> Это неправильно. Но команда Трампа, похоже, будет ходить вокруг да около практически по любому вопросу», — сказала она.

Такой же самолет в 2018 году подарили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Бернетт не убедили заверения Белого дома в том, что власти Катара не потребуют от Трампа что-нибудь взамен.

До американского президента самолетом с золотой отделкой, спальнями и залами для приемов пользовался эмир. Boeing 747-8 уже доставили в Техас на переоборудование.