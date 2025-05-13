Сегодня 12:16 «Небесный дворец» для Трампа. Как подарок Катара может ударить по России 0 0 0 Фото: Soeren Stache/ZB / www.globallookpress.com Мир

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Катар решил подарить президенту США Дональду Трампу роскошный Boeing 747-8, стоимость которого достигает 400 миллионов долларов. Презентовать борт планируется под видом долгосрочной аренды. На самом деле это изящный тонкий ход, способный повлиять на расклад сил в мировой энергетике.

Золотой поводок Катарский Boeing 747-8 может стать не просто средством перемещения, а вторым Белым домом и штаб-квартирой. Ранее лайнер принадлежал семье эмира и долгое время использовался как «летающий дворец» — с золотой отделкой, спальнями и залами, где проходили приемы высоких гостей. В 2023 году судно вывели из эксплуатации, перерегистрировали как P4-HBJ и в апреле 2025 года перегнали на базу компании L3Harris Technologies в Техас. Самолет будет напоминать элитный бункер: скругленные стены, огромные диваны, золото и пластик в цветах мрамора.

Фото: РИА «Новости»

Нешуточный резонанс После новостей о подарке для Трампа Катар начал отрицать факт передачи борта. Власти заявили, что обсуждения пока идут лишь на уровне министерств. Это объяснимо, поскольку в США сделка уже вызвала нешуточный резонанс. Конституция Соединенных Штатов запрещает высокопоставленным лицам принимать подарки от иностранных государств без одобрения конгресса. Формула, по которой самолет сперва поступает на баланс ВВС США, а затем якобы передается в фонд президентской библиотеки, выглядит как лазейка в законе. При этом издание The Washington Post сообщило, что катарский Boeing 747-8 привезли в аэропорт города Сан-Антонио в штате Техас больше месяца назад. «Данные полетов показывают, что катарский самолет был перевезен в международный аэропорт Сан-Антонио пять недель назад, что позволяет предположить, что подготовка к усовершенствованию (борта — прим. ред.) уже началась», — написали авторы материала.

Фото: РИА «Новости»

Председатель сервиса Flightradar24 Ян Петченик отметил, что воздушное судно вылетело из Дохи 30 марта, остановилось в аэропорту Шарля-де-Голля в Париже, а 2 апреля самолет был в международном аэропорту Бангора. Уже на следующий день он вылетел в Сан-Антонио. Чего ждет Катар от Трампа Катар действует мягко и стратегически точно: передавая самолет Трампу, он протягивает ему статусную золотую цепочку с полным мини-баром и залом для совещаний. Президент США не может не оценить такой жест, а на самом деле — инструмент выстраивания нового «схематоза» в глобальных масштабах. Катар является одним из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа в мире. Государству важно, чтобы США при новой администрации не смягчили отношения с Ираном и не ослабили санкции. Катар хочет, чтобы американский СПГ шел в тандеме с катарским в Европу и Азию, вытесняя «Газпром».