Премьер Катара назвал роскошный самолет для Трампа не подарком, а соглашением

Роскошный самолет стоимостью 400 миллионов долларов для президента США Дональда Трампа — это не подарок, а соглашение. Такое заявление сделал премьер Катара Мохаммед Аль Тани, чьи слова привел Telegram-канал «Пул № 3» .

«Знаете, я понимаю, что на эту тему теперь много спекуляций. Я не понимаю причину этого. Это очень простое межправительственное соглашение», — заявил глава катарского правительства.

По его словам, Минобороны Катара и США обсуждают возможность передачи воздушного судна для использования в качестве Air Force One. Сейчас этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы.

За минувшие 10 лет Катар был рядом, когда США это было нужно. Страна стала надежным партнером для американцев и поддерживала их. Дружба должна быть взаимовыгодной, заключил Аль Тани.

Ранее в СМИ появилась информация, что Катар решил подарить Трампу роскошный Boeing 747-8.