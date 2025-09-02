Телеведущая Боня сообщила о гибели альпинистки Наговициной на пике Победы

Альпинистка Наталья Наговицина погибла. Об этом сообщила телеведущая Виктория Боня и опубликовала видео, снятое дроном с вершины пика Победы.

«Нам удалось запустить дрон, сегодня, второго сентября, на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, видео с дрона демонстрирует, что в палатке альпинистки нет признаков жизни.

«Мощь, дух, сила. Вот три слова, которые приходят мне с мыслями о Наталье, потому что я ее лично не знаю, не видела, но я хочу сказать, что я говорила с ее сыном, и он говорит: мама говорила так, что для альпиниста остаться в горах — это честь. Я, говорит, буду думать так же», — рассказала Боня.

Она выразила благодарность Министерству обороны Киргизии за предоставленную возможность использовать вертолет для доставки в базовый лагерь на высоте 4500 метров. Оттуда удалось запустить дрон до пика Победы.

Наталья Наговицина поднималась на пик Победы — высочайшую вершину Тянь-Шаня. Во время спуска 12 августа на высоте около 7,2 тысячи метров она повредила ногу. Другие альпинисты пытались ей помочь, но не смогли из-за суровых погодных условий. Один из спасателей погиб от переохлаждения.

Наговицина оказалась на высоте с разорванной палаткой, спальным мешком, небольшим запасом еды и воды. Военный вертолет Ми-8 тоже отправился на помощь. Из-за сложных погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Пассажиры и экипаж получили травмы разной степени тяжести, их эвакуировал второй вылетевший в горы вертолет.

Ранее чемпион мира по альпинизму Сергей Кофанов в подкасте Юрия Грибанова рассказал, что на экстремальных высотах в организме происходят необратимые изменения. По его словам, на высоте выше восьми тысяч метров всегда начинается отек мозга.