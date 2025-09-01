Альпинист рассказал о процессе умирания мозга в горах

Альпинист Кофанов: у человека на высоте 8 тысяч метров происходит отек мозга

На экстремальных высотах в человеческом организме происходят необратимые изменения. Об этом в подкасте Юрия Грибанова рассказал чемпион мира по альпинизму Сергей Кофанов, сообщил kp.ru .

Он отметил, что при восхождении на Эверест альпинистов иногда разворачивают в нескольких сотнях метров от цели из-за крайне опасного для жизни состояния. Как правило, человек не ощущает происходящих с ним процессов.

По словам Кофанова, преодолев отметку выше восьми тысяч метров, всегда начинается отек мозга. Скорость ухудшения самочувствия напрямую зависит от уровня акклиматизации, однако даже самый сильный организм не способен бороться с губительным воздействием разреженного воздуха.

Разрушение мозга необратимо и «тело умирает каждую секунду» как с кислородными баллонами, так и без них, заключил альпинист.

Профессиональная альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы 19 августа, когда при спуске сломала ногу. Ее пытались несколько раз спасти. Позже МЧС Киргизии признало спортсменку пропавшей без вести.