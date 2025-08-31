Появились первые кадры крушения вертолета, пытавшегося спасти Наговицину

Российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу во время спуска с пика Победы в Киргизии, на ее спасение вылетел военный вертолет Ми-8. Из-за погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров, первые кадры после падения опубликовало интернет-издание StarHit .

Военный самолет 16 августа вылетел на Южный Энильчек после получения сигнала бедствия от альпинистов с пика Победы. На борту находились члены экипажа и горноспасатели.

На высоте 4600 метров под перевалом Дикий вертолет совершил жесткую посадку из-за сложных метеорологических условий. Пассажиры и экипаж получили травмы разной степени тяжести, их эвакуировал второй вылетевший в горы вертолет.

Вторая попытка спасти Наговицину также не увенчалась успехом. При попытке спасти россиянку пострадали еще два человека, итальянский альпинист погиб.

МЧС Киргизии 27 августа отправили к пику Победы беспилотник. Оператор сообщил, что движение не зафиксировано.