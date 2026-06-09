Число жертв атак Израиля в Ливане превысило 3,6 тысячи человек

Жертвами израильских авиаударов по южным районам Ливана со 2 марта стали как минимум 3666 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В ведомстве уточнили, что в течение последних суток погибли как минимум 29 ливанцев. Еще 133 человека поступили в больницы с ранениями.

«Общее число погибших с начала военной эскалации 2 марта граждан увеличилось до 3666. Число получивших ранения — до 11 321», — добавили в Минздраве.

Наибольшее число погибших за сутки зафиксировали в городе Тир, где боевые самолеты ВВС Израиля атаковали жилой квартал Эль-Масакин в первой половине дня. В результате воздушного удара там погибли восемь человек и еще 32 получили ранения.

Ранее Иран после витка эскалации конфликта между Израилем с Ливаном приостановил переговоры с США. Исламская Республика потребовала вывода войск ЦАХАЛ с территории республики.