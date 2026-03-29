Телеканал Al Araby сообщил об обстреле своего офиса в Тегеране

Al Araby: офис телеканала обстреляли во время прямого эфира

Офис телеканала Al Araby в Тегеране попал под обстрел во время прямой трансляции. Об этом вещатель сообщил на своем официальном сайте .

Телеканал осудил удар по редакции и заявил, что произошедшее нарушило нормы международного права, поскольку в опасности оказались журналисты.

Корреспондент телеканала Хазем Каллас уточнил, что обстрел начали примерно в 14:45 по местному времени. Удар пришелся по зданию прямо во время эфира.

Через несколько минут к месту прибыли спасатели Иранского Красного Полумесяца и сотрудники гражданской обороны. Они начали разбор завалов.

Каллас также отметил, что часть помещений уцелела, однако использовать здание нельзя — оно может рухнуть окончательно.

Накануне вечером не менее пяти человек погибли в результате авиаудара по центральной части Тегерана, под завалами оказались не менее 25 человек.