Телеканал Al Araby сообщил об обстреле своего офиса в Тегеране

Al Araby: офис телеканала обстреляли во время прямого эфира
Офис телеканала Al Araby в Тегеране попал под обстрел во время прямой трансляции. Об этом вещатель сообщил на своем официальном сайте.
Телеканал осудил удар по редакции и заявил, что произошедшее нарушило нормы международного права, поскольку в опасности оказались журналисты.
Корреспондент телеканала Хазем Каллас уточнил, что обстрел начали примерно в 14:45 по местному времени. Удар пришелся по зданию прямо во время эфира.
Через несколько минут к месту прибыли спасатели Иранского Красного Полумесяца и сотрудники гражданской обороны. Они начали разбор завалов.
Каллас также отметил, что часть помещений уцелела, однако использовать здание нельзя — оно может рухнуть окончательно.
Накануне вечером не менее пяти человек погибли в результате авиаудара по центральной части Тегерана, под завалами оказались не менее 25 человек.