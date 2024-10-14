Telegram откроет офис в Казахстане. Об этом сообщил глава Минцифры страны Жаслан Мадиев, его процитировал «Sputnik Казахстан» .

«Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом», — заявил он.

Министр отметил, что все мессенджеры по закону страны должны иметь в ней представителей. Кроме того, республика сотрудничает с платформой, чтобы удалять с нее деструктивный контент.

В июле, еще до ареста, основатель Telegram Павел Дуров посетил Казахстан и остался доволен визитом. Тогда он заявил, что республика привлекательна для бизнеса.

В конце августа стало известно, что в 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram из Дубая в Париж, однако бизнесмен отказался.