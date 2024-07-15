Дуров рассказал о привлекательности Казахстана для бизнеса

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остался доволен поездкой в Казахстан, который назвал главным экономическим хабом Центральной Азии. За четыре проведенных в республике дня предприниматель посетил Астану, Алма-Ату, курорт Бурабай и Чарынский каньон. Итоги своего визита он подвел в Telegram-канале , опубликовав фотографии с достопримечательностями.

По словам Дурова, Казахстан привлекает международные компании и технологические стартапы своими условиями для ведения бизнеса, а также льготными налогами. Он добавил, что страна значительно укрепила позиции в сфере науки и образования, открывая инновационные школы и университеты.

Дуров отметил, что мессенджером Telegram пользуются пользуются 12,5 миллиона жителей Казахстана, то есть более половины граждан 20-миллионной республики.

«Мы гордимся тем, что являемся основной коммуникационной платформой для народа Казахстана, и надеемся и впредь оставаться инструментом, ускоряющим его стремительную экономическую и цифровую трансформацию», — написал Дуров.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев в беседе с изданием Zakon ранее рассказал, что Дуров приехал по приглашению властей республики в рамках тура по странам Центральной Азии.

Постоянным местом жительства основателя Telegram остается Дубай. Установившаяся там жаркая погода оставила предпринимателя без смартфона. В начале июня Дуров опубликовал фотографию расплавленного гаджета. Подписчиков удивила не столько ситуация с воздействием высоких температур на аппарат, сколько его модель. Предприниматель пользовался смартфоном Samsung стоимостью 180 долларов (около 16 тысяч рублей).