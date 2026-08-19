Тела умерших на сахалинском судне в Китае моряков доставят в Россию

Тела двоих погибших в КНР членов экипажа судна компании «Островной краб» доставят в Россию. Об этом РИА «Новости» сообщили в Сахалинском союзе организаций профсоюзов.

«Ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения экспертизы и дальнейшего расследования», — отметили в пресс-службе.

Представители профсоюза добавили, что причины трагедии выясняются. Судно приписано к порту на острове Шикотан, но проходило ремонт в Китае.

РЕН ТВ уточнил, что всего на судне погибли четыре человека, причем трое из них — в течение недели.

Представитель компании назвал произошедшее несчастным случаем и предлагал кремировать тело погибшего в Китае без процедуры вскрытия, но родственники отказались.

Ранее Россия призвала поднять на поверхность затонувшую у берегов Швеции подлодку с останками 18 моряков.