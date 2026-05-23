Россия призвала поднять затонувшую у Швеции подлодку с останками 18 моряков

В посольстве России призвали поднять и вернуть на родину подводную лодку «Сом», затонувшую у побережья Швеции в 1916 году. Об этом заявила пресс-служба ведомства в честь 110-й годовщины гибели судна.

В посольстве отметили, что сейчас сотрудничество между странами в этой сфере заморожено. «Сом» затонул 23 мая 1916 года в Аландском море после удара о шведский пароход. Вместе с субмариной погибли 18 моряков.

Корпус лодки нашли дайверы в 2015 году. Эксперты пришли к выводу: судно почти не повреждено и его можно поднять. Переговоры шли с 2015 по 2021 год. В 2018-м Швеция передала России корабельный компас с «Сома». Сейчас он хранится в Центральном военно-морском музее в Петербурге.

«Надеемся, что однажды подводная лодка „Сом“ все же вернется в Россию и станет достоянием ее исторического и музейного наследия, а погибший экипаж субмарины, наконец, найдет последний приют в родной земле», — подчеркнули дипломаты.

В апреле прошлого года в заливе Петра Великого нашли пропавшую в годы Великой Отечественной войны подлодку типа «Малютка».